Вступили в силу нові правила проходження техогляду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В Україні з 1 травня оновлено формат документу, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану. Відтепер інформація зберігатиметься у форматі радіомітки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу головного сервісного центру МВС України.
“Формат документу, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану, буде оновлено. З 1 травня 2019 року паперовий бланк протоколу буде видаватися суб’єктами здійснення ОТК в комплекті зі самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації. Відповідно до пункту 30.2 Правил дорожнього руху, власник транспортного засобу зобов’язаний закріпити мітку в правій верхній частині вітрового скла, з його внутрішнього боку”, — йдеться у повідомленні.
Нововведення зменшить ризик фальсифікації протоколів ОТК і полегшить роботу контролюючим органам.
Зміни в порядку проведення ОТК затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 46, що було опубліковано 7 лютого 2019 р. та яка набуває чинності через три місяці з моменту публікації. Якщо власник транспортного засобу, що підлягає обов’язковому технічному контролю, отримав бланк протоколу ОТК до набрання чинності ПКМУ від 23 січня 2019 р. № 46, він зможе користуватися документом старого зразка до моменту закінчення строку його дії.
Нагадаємо, з травня про технічний стан транспорту свідчитимуть радіомітки.