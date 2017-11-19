Вступ до НАТО підтримують 62% українців – віце-прем’єр
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Відповідно до останніх соціологічний досліджень, проведених Київським міжнародним інститутом соціології, підтримують вступ України до НАТО 62% українців. Про це сказала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з радником президента Франції у європейських справах Клеманом Боном, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем’єра.
Климпуш-Цинцадзе розповіла, що зростає частка людей, готових проголосувати за вступ до НАТО.
“Наразі готові підтримати таке рішення 62%”, — цитує прес-служба слова віце-прем’єра.
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Вона поінформувала, що останні дослідження демонструють також і зростання підтримки євроінтеграції з боку громадян України.
Зокрема, уточнила Климпуш-Цинцадзе, результати останнього опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчать, що вступ до ЄС підтримують 57% українців.
Раніше генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що Україна повинна виконати вимоги НАТО для членства в Альянсі.