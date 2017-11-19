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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 24816 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 79288 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 79855 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 97444 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 99018 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 74748 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Вступление в НАТО поддерживают 62% украинцев - вице-премьер

Вступление в НАТО поддерживают 62% украинцев - вице-премьер

Киев  •  УНН

 • 13018 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Согласно последним социологическим исследованиям, проведенным Киевским международным институтом социологии, поддерживают вступление Украины в НАТО 62% украинцев. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе во время встречи с советником президента Франции по европейским делам Клеманом Боном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Климпуш-Цинцадзе рассказала, что растет доля людей, готовых проголосовать за вступление в НАТО.

"Сейчас готовы поддержать такое решение 62%", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера.

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Она сообщила, что последние исследования показывают также и рост поддержки евроинтеграции со стороны граждан Украины.

В частности, уточнила Климпуш-Цинцадзе, результаты последнего опроса Киевского международного института социологии свидетельствуют, что вступление в ЕС поддерживают 57% украинцев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна выполнить требования НАТО для членства в Альянсе.

Украинские Национальные Новости

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