Вступление в НАТО поддерживают 62% украинцев - вице-премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Согласно последним социологическим исследованиям, проведенным Киевским международным институтом социологии, поддерживают вступление Украины в НАТО 62% украинцев. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе во время встречи с советником президента Франции по европейским делам Клеманом Боном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
Климпуш-Цинцадзе рассказала, что растет доля людей, готовых проголосовать за вступление в НАТО.
"Сейчас готовы поддержать такое решение 62%", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера.
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Она сообщила, что последние исследования показывают также и рост поддержки евроинтеграции со стороны граждан Украины.
В частности, уточнила Климпуш-Цинцадзе, результаты последнего опроса Киевского международного института социологии свидетельствуют, что вступление в ЕС поддерживают 57% украинцев.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна выполнить требования НАТО для членства в Альянсе.