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Вступ-2023 на магістратуру: опублікували демонстраційний тест

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КИЇВ. 2 травня. УНН. При вступі на переважну більшість магістерських програм у закладах вищої освіти у 2023 році необхідно складати єдиний вступний іспит. Абітурієнти можуть потренуватися у складанні іспиту виконанням демонстраційних варіантів тесту, зазначили в УЦОЯО, передає УНН.

Деталі

Єдиний вступний іспит міститиме 30 завдань з іноземної мови та 33 завдання з тесту загальної навчальної компетентності. Завдання ТЗНК буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, з іноземних мов – до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.

Фахівці УЦОЯО розробили демонстраційні варіанти тесту. Майбутні магістри можуть потренуватися виконувати завдання ЄВІ у спеціальному онлайн-середовищі.

Блок завдань із тесту загальної навчальної компетентності однаковий для усіх потенційних магістрів, а от завдання з іноземної мови – за вибором: тест загальної навчальної компетентності, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

Інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному ЄВІ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту.

Як під час виконання демонстраційного тесту, так і під час реального тестування вступник зможе вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи того завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи над тестом – отримати результат тестування.

Якщо немає можливості працювати протягом 120 хвилин за комп’ютером – пропонується завантажити файли із демонстраційними варіантами ТЗНК й іноземної мови, виконати завдання та звірити свої відповіді з правильними.
Зареєструватися для проходження ЄВІ та ЄФВВ потенційні магістри зможуть з 8 до 31 травня включно, звернувшись до приймальної комісії закладу вищої освіти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НМТ-2023 за кордоном: розширено перелік міст та країн, де проходитиме тестування

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