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Вступ-2022: стартував перший етап підтвердження участі у спеціальній сесії НМТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні розпочався перший етап підтвердження участі у спеціальній сесії національного мультипредметного тестування. Про це в Telegram повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує УНН.

Вступ-2022: стартував перший етап підтвердження участі у спеціальній сесії НМТ

Цитата

"Сьогодні розпочинається перший етап підтвердження участі у спеціальній сесії НМТ. Для цього потрібно заповнити спеціальну форму на інформаційній сторінці до 30 серпня", – написав Шкарлет.

Деталі

Вступники, які не пройдуть першого етапу протягом 25-30 серпня, не зможуть узяти участь у тестуванні.

Щоб взяти участь у спеціальній сесії НМТ також треба пройти і другий етап підтвердження участі з 5 до 7 вересня.

Скласти тест абітурієнти зможуть з 12 до 16 вересня. Дата, час і місце проведення тестування вкажуть у запрошенні, яке буде доступне з 10 вересня.

Нагадаємо

З 12 до 15 серпня тривала реєстрація для вступників, які не мали змоги зареєструватися для участі в тестуванні в основний і додатковий періоди. Було сформовано майже 9 тис. реєстраційних карток. Зареєстрованими вважаються ті учасники, які надіслали документи до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Також вступники до магістратури, які не мали змоги скласти тестування в основну сесію можуть узяти участь у додатковій сесії МКТ/МТНК. Для цього вони мають до 26 серпня включно надіслати заяву щодо участі в додатковій сесії на електронну пошту того регіонального центру оцінювання якості освіти, на території якого розміщено заклад освіти, який зареєстрував вступника на основну сесію. Тестування відбудеться протягом 7–10 вересня.

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