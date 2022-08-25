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Поступление-2022: стартовал первый этап подтверждения участия в специальной сессии НМТ

Киев • УНН

 • 160091 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Сегодня начался первый этап подтверждения участия в специальной сессии национального мультипредметного тестирования. Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует УНН.

Поступление-2022: стартовал первый этап подтверждения участия в специальной сессии НМТ

Цитата

"Сегодня начинается первый этап подтверждения участия в специальной сессии НМТ. Для этого нужно заполнить специальную форму на информационной странице до 30 августа", – написал Шкарлет.

Детали

Поступающие, которые не пройдут первый этап в течение 25-30 августа, не смогут принять участие в тестировании.

Чтобы принять участие в специальной сессии НМТ, также нужно пройти и второй этап подтверждения участия с 5 по 7 сентября.

Сдать тест абитуриенты смогут с 12 по 16 сентября. Дата, время и место проведения тестирования укажут в приглашении, которое будет доступно с 10 сентября.

Напомним

С 12 по 15 августа продолжалась регистрация для поступающих, которые не имели возможности зарегистрироваться для участия в тестировании в основной и дополнительный периоды. Было сформировано около 9 тыс. регистрационных карточек. Зарегистрированными считаются те участники, которые отправили документы в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

Также поступающие в магистратуру, которые не имели возможности сдать тестирование в основную сессию, могут принять участие в дополнительной сессии МКТ/МТНК. Для этого они должны до 26 августа включительно направить заявление об участии в дополнительной сессии на электронную почту того регионального центра оценивания качества образования, на территории которого размещено заведение, которое зарегистрировало поступающего на основную сессию. Тестирование состоится в течение 7–10 сентября.

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