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Встановлено всеукраїнський рекорд з найдовшого виконання колядок і щедрівок

Встановлено всеукраїнський рекорд з найдовшого виконання колядок і щедрівок

Київ • УНН

 • 6670 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Під час благодійного фестивалю "ЕтноЗима у Михайлівському" на території Михайлівського Золотоверхого монастиря, у рамках Різдвяного марафону "Радуйся!", був встановлений всеукраїнський рекорд з найдовшого виконання колядок і щедрівок, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінкульту.

Зазначається, упродовж трьох з половиною годин пролунало понад 100 пісень, учасниками якого стали близько 40 дитячих, фольклорних, церковних та професійних музичних колективів.

“Виконання різдвяних колядок та щедрівок є особливою традицією України. Саме під час цих світлих свят люди відкривають свою душу для добра, для любові, для взаємоповаги. І в цих колядках та щедрівках закладене величезне багатство та таємнича магія, притаманна кожному куточку нашої великої країни”, — зазначив міністр культури Євген Нищук.

Є.Нищук також висловив сподівання, що подібна ініціатива буде мати продовження наступного року.

Українські Національні Новини

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