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Установлен всеукраинский рекорд по самому длительному исполнению колядок и щедривок

Установлен всеукраинский рекорд по самому длительному исполнению колядок и щедривок

Киев • УНН

 • 6670 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Во время благотворительного фестиваля "ЭтноЗима в Михайловском" на территории Михайловского Златоверхого монастыря, в рамках Рождественского марафона "Радуйся!", был установлен всеукраинский рекорд по самому длительному исполнению колядок и щедривок, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

Отмечается, в течение трех с половиной часов прозвучало более 100 песен, участниками которого стали около 40 детских фольклорных, церковных и профессиональных музыкальных коллективов.

"Выполнение рождественских колядок и щедривок является особой традицией Украины. Именно во время этих светлых праздников люди открывают свою душу для добра, для любви, для взаимоуважения. И в этих колядках и щедривках заложено огромное богатство и таинственная магия, присущая каждому уголку нашей большой страны", — отметил министр культуры Евгений Нищук.

Е.Нищук также выразил надежду, что подобная инициатива будет иметь продолжение в следующем году.

Украинские Национальные Новости

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