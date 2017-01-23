Установлен всеукраинский рекорд по самому длительному исполнению колядок и щедривок
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Во время благотворительного фестиваля "ЭтноЗима в Михайловском" на территории Михайловского Златоверхого монастыря, в рамках Рождественского марафона "Радуйся!", был установлен всеукраинский рекорд по самому длительному исполнению колядок и щедривок, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкульта.
Отмечается, в течение трех с половиной часов прозвучало более 100 песен, участниками которого стали около 40 детских фольклорных, церковных и профессиональных музыкальных коллективов.
"Выполнение рождественских колядок и щедривок является особой традицией Украины. Именно во время этих светлых праздников люди открывают свою душу для добра, для любви, для взаимоуважения. И в этих колядках и щедривках заложено огромное богатство и таинственная магия, присущая каждому уголку нашей большой страны", — отметил министр культуры Евгений Нищук.
Е.Нищук также выразил надежду, что подобная инициатива будет иметь продолжение в следующем году.