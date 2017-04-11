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Встановлено особи громадян, які влаштували перестрілку у Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Кіровоградщині поліцейські встановили особи трьох громадян, які влаштували стрілянину в обласному центрі. Про це поінформували в прес-службі ГУ НП в області, повідомляє УНН.

Згідно з інформацією, усі вони уродженці іншої держави, віком від 37 до 39 років. За попередніми даними, зловмисники конфліктували з 36-річним місцевим жителем, завдали йому вогнепальних поранень. Місцезнаходження двох підозрюваних поліцейським вдалося встановити за кілька годин, пошуки третього тривають.

Пригода сталася в одному з спальних мікрорайонів Кропивницького 10 квітня після 19:00. Перехожі та місцеві жителі стали свідками історії, як біля під’їзду багатоповерхівки спинився автомобіль. Його пасажири вийшли з салону, зайшли в приміщення, а вже на зворотному шляху ті ж особи попрямували до іншої іномарки. Гучну сварку між трьома невідомими та їх опонентом завершили звуки, схожі на постріли. За хвилину учасники пригоди роз’їхалися. “Стрілки” просто втекли, а товариш потерпілого, який був за кермом машини, доправив пораненого до лікарні.

Оглянувши місце події, поліцейські взялися встановлювати обставини пригоди. За деякий час працівникам управління карного розшуку, Кропивницького відділу поліції та патрульної поліції вдалося встановити особи підозрюваних.
Зловмисників дочекалися біля квартири, яку вони винаймали.

Як речовий доказ вилучено також автомобіль марки BMW, що використовувався для втечі після скоєння злочину. Подію кваліфіковано як замах на вбивство. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.15 та ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України. За такі дії особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, 10 квітня перестрілка сталася в Кропивницькому.

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