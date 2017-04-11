Установлено личности граждан, устроивших перестрелку в Кропивницком

Согласно информации, все они уроженцы другого государства, в возрасте от 37 до 39 лет. По предварительным данным, злоумышленники конфликтовали с 36-летним местным жителем, нанесли ему огнестрельные ранения. Местонахождение двух подозреваемых полицейским удалось установить за несколько часов, поиски третьего продолжаются.

Происшествие произошло в одном из спальных микрорайонов Кропивницкого 10 апреля после 19:00. Прохожие и местные жители стали свидетелями истории, как у подъезда многоэтажки остановился автомобиль. Его пассажиры вышли из салона, зашли в помещение, а уже на обратном пути те же лица направились к другой иномарки. Громкую ссору между тремя неизвестными и их оппонентом завершили звуки, похожие на выстрелы. В минуту участники происшествия разъехались. "Стрелки" просто сбежали, а друг потерпевшего, который был за рулем машины, доставил раненого в больницу.

Осмотрев место происшествия, полицейские взялись устанавливать обстоятельства происшествия. Через некоторое время работникам управления уголовного розыска, Кропивницкого отдела полиции и патрульной полиции удалось установить личности подозреваемых.

Злоумышленников дождались возле квартиры, которую они снимали.

Как вещественное доказательство изъято также автомобиль марки BMW, который использовался для побега после совершения преступления. Событие квалифицированно как покушение на убийство. По данному факту начато уголовное производство по ст.15 и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины. За такие действия лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, 10 апреля перестрелка произошла в Кропивницкому .