Всіх загиблих під час пожежі в російському Кемерово опізнали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Слідчі отримали висновки всіх генетичних експертиз у кримінальній справі про пожежу в ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерово, всі загиблі опізнані. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.
"Слідчими отримані висновки всіх генетичних експертиз у кримінальній справі про пожежу в Кемерово. Всі загиблі ідентифіковані, видано дозволи на поховання 37 осіб", -повідомила представник СК РФ Світлана Петренко.
Як повідомляв УНН, коротке замикання могло стати причиною пожежі в російській торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово, проблема могла полягати в світильнику.
Відзначимо, головним управлінням з розслідування особливо важливих справ СК Росії порушено кримінальну справу стосовно начальника варти пожежно-рятувальної частини № 2 федеральної державної установи "1 загін федеральної протипожежної служби по Кемеровській області" Сергія Геніна за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 293 КК РФ (халатність).
25 березня в російському Кемерово сталася пожежа в ТЦ "Зимова вишня". За офіційною інформацією, трагедія забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини , постраждали 79 осіб.