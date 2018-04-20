Всех погибших при пожаре в российском Кемерово опознали

"Следователями получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерово. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37 человек", —сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как сообщал УНН, короткое замыкание могло стать причиной пожара в русском торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, проблема могла заключаться в светильнике.

Отметим, главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 федерального государственного казенного учреждения "1 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Сергея Генина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

25 марта в российском Кемерово произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня". По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек.