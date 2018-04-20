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Всех погибших при пожаре в российском Кемерово опознали

Киев • УНН

 • 8862 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Следователи получили заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово, все погибшие опознаны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Всех погибших при пожаре в российском Кемерово опознали

"Следователями получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерово. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37 человек", —сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как сообщал УНН, короткое замыкание могло стать причиной пожара в русском торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, проблема могла заключаться в светильнике.

Отметим, главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 федерального государственного казенного учреждения "1 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Сергея Генина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

25 марта в российском Кемерово произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня". По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек.

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