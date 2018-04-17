Всі загиблі внаслідок ДТП у Кривому Розі були пасажирами мікроавтобуса – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області розповіли подробиці ДТП у Кривому Розі, внаслідок якої загинули 8 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника відділу комунікації ГУНП у Дніпропетровській області Ганну Старчевську.
"Попередньо, водій автомобіля Mazda 1950-го року народження виїжджав з другорядної дороги, після чого сталося зіткнення вже на головній дорозі з мікроавтобусом, і після чого було зіткнення з самим автобусом", – повідомила Старчевська.
Зазначено, що більшість постраждалих – з мікроавтобуса. Усі загиблі були його пасажирами.
"Водій великого автобуса перебуває у лікарні. Він одразу був доставлений у досить тяжкому стані", – зазначила речник.
Що стосується водія легкового авто, то він отримав незначні тілесні ушкодження. У його авто також знаходився пасажир.
Нагадаємо, вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса. Внаслідок аварії загинули 8 людей. Рятувальники інформували про 21 постраждалого. У лікарні перебували 15 постраждалих внаслідок ДТП у Кривому Розі, серед них – 4 людини у вкрай важкому стані.
Також УНН повідомляв, що водія легкового автомобіля Mazda, який є учасником ДТП, затримали.