Все погибшие вследствие ДТП в Кривом Роге были пассажирами микроавтобуса – полиция

"Предварительно, водитель автомобиля Mazda 1950 года рождения выезжал со второстепенной дороги, после чего произошло столкновение уже на главной дороге с микроавтобусом, и после этого было столкновение с самим автобусом", – сообщила Старчевская.

Отмечено, что большинство пострадавших – из микроавтобуса. Все погибшие были его пассажирами.

"Водитель большого автобуса находится в больнице. Он сразу был доставлен в достаточно тяжелом состоянии", – отметила пресс-секретарь.

Что касается водителя легкового автомобиля, то он получил незначительные телесные повреждения. В его авто также находился пассажир.

Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек. Спасатели информировали о 21 пострадавшем. В больнице находились 15 пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге, среди них – 4 человека в крайне тяжелом состоянии.

Также УНН сообщал, что водителя легкового автомобиля Mazda, который является участником ДТП, задержали.