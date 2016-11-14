Всі силові структури в Україні наразі працюють в штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Наразі всі силові структури в Україні працюють в штатному режимі, передає УНН з посиланням на прес-центр РНБО.
Джерело зазначає, що проросійські ЗМІ, відповідно до поставлених їхніми кураторами завдань, намагаються нагнітати ситуацію в країні з метою дестабілізувати її.
“Сайт „Кореспондент“, що належить кримінальному олігарху Курченку, який втік до Москви, поширив інформацію щодо створення в РНБО якогось міфічного штабу та перелічив набір традиційних заходів, які здійснювали спільники та господарі Курченка три роки тому,” — йдеться в повідомленні.
“В РНБО не створювалось жодних „штабів“, а всі силові структури в Україні працюють в штатному режимі, відповідно до наданих їм Конституцією та законами повноважень,” — повідомили в прес-центрі.