Все силовые структуры в Украине сейчас работают в штатном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сейчас все силовые структуры в Украине работают в штатном режиме, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СНБО.
Источник отмечает, что пророссийские СМИ, в соответствии с поставленными их кураторами задач, пытаются нагнетать ситуацию в стране с целью дестабилизировать ее.
"Сайт "Корреспондент", что принадлежат уголовному олигарху Курченко, который сбежал в Москву, распространил информацию о создании в СНБО какого-то мифического штаба и перечислил набор традиционных мероприятий, которые осуществляли сообщники и хозяева Курченко три года назад", - говорится в сообщении.
"В СНБО не создавалось никаких "штабов", а все силовые структуры в Украине работают в штатном режиме, в соответствии с предоставленными им Конституцией и законами полномочий", - сообщили в пресс-центре.