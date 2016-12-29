Всі регіони мають бути готові до надзвичайних ситуацій у період свят - Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Всі регіони мають бути максимально готові до оперативного реагування на надзвичайні ситуації у період свят. Про це сьогодні наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-служба Віце-прем’єр-міністра України.
“Органи влади спільно з ДСНС мають забезпечити безпеку при проведенні масових заходів. Серед головних завдань — цілодобовий моніторинг можливого впливу несприятливих погодних умов на роботу об’єктів енергетики, зв’язку, медичних закладів, транспортної інфраструктури та систем життєзабезпечення населення. Залучення необхідної кількості техніки для забезпечення проїзду на дорогах загального користування на гірських перевалах. Організувати роботу стаціонарних пунктів обігріву, з урахуванням температурного режиму. Якщо потрібно — оперативно розгортати додаткові пункти обігріву. Через ЗМІ інформувати про розташування таких пунктів”, — наголосив Г.Зубко.