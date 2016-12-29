Всі регіони мають бути готові до надзвичайних ситуацій у період свят - Г.Зубко

“Органи влади спільно з ДСНС мають забезпечити безпеку при проведенні масових заходів. Серед головних завдань — цілодобовий моніторинг можливого впливу несприятливих погодних умов на роботу об’єктів енергетики, зв’язку, медичних закладів, транспортної інфраструктури та систем життєзабезпечення населення. Залучення необхідної кількості техніки для забезпечення проїзду на дорогах загального користування на гірських перевалах. Організувати роботу стаціонарних пунктів обігріву, з урахуванням температурного режиму. Якщо потрібно — оперативно розгортати додаткові пункти обігріву. Через ЗМІ інформувати про розташування таких пунктів”, — наголосив Г.Зубко.