Все регионы должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям в период праздников - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Все регионы должны быть максимально готовы к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации в период праздников. Об этом сегодня заявил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра Украины.
"Органы власти совместно с ГосЧс должны обеспечить безопасность при проведении массовых мероприятий. Среди главных задач - круглосуточный мониторинг возможного влияния неблагоприятных погодных условий на работу объектов энергетики, связи, медицинских учреждений, транспортной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения. Привлечение необходимого количества техники для обеспечения проезда на дорогах общего пользования на горных перевалах. Организовать работу стационарных пунктов обогрева, с учетом температурного режима. Если нужно - оперативно разворачивать дополнительные пункты обогрева. Через СМИ информировать о расположении таких пунктов ", - подчеркнул Г.Зубко.