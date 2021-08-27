Всі олігархи співпрацюють з владою - експерти сумніваються в реальній деолігархізації парламенту

Деталі

Недавні заяви секретаря РНБО Олексія Данилова про істотний вплив олігархів на парламент вони вважають безперечними. Але питання в тому, наскільки у влади вийде дистанціюватися від олігархів великих мастей, таких як Ігор Коломойський, Рінат Ахметов, Віктор Пінчук і олігархів калібром поменше як Андрій Веревський. Всі з перерахованих людей мають безпосередній стосунок до парламенту і є бенефеціарами депутатських груп, які, в тому числі входять у монобільшість.

"Коли ми говоримо про вплив олігархів і про так звану боротьбу з олігархами, то виглядає це досить смішно. Ми бачимо, що влада співпрацює з олігархами і бачимо, що в принципі олігархам нічого не загрожує. Тому вплив звичайно ж є, але питання в тому, наскільки влада буде реально боротися з олігархами і не буде з ними співпрацювати", - коментує Андрій Смолій.

Він упевнений, що цей склад парламенту вже безнадійний. Для ефективної деолігархізації необхідний розпуск ВР.

"Та ж депутатська група "Довіра" (бенефіціаром вважається Андрій Веревський - ред.) співпрацює з Офісом Президента. Я жодного разу не чув, щоб РНБО розглядала якісь санкції проти Веревського.

Ще раз підкреслюю, нинішня Верховна Рада практично повністю складається з різного роду олігархічних впливів. Тому я не бачу реальної деолігархізації від влади. Якби вона була, то слід було б починати з розпуску цього парламенту, який по суті є повністю олігархічний, орієнтований на певні фінансово-промислові групи, і тоді вже говорити про якусь деоліхарзацію. В іншому випадку це виглядає просто як банальна боротьба з вітряними млинами, банальний піар на такій досить чутливій темі, який добре лягає на електоральний грунт суспільства", - вважає Смолій.

Його точку зору поділяє політолог Олександр Кочетков. Він підтверджує, що навіть у монобільшості, яка мала бути абсолютно підконтрольною Офісу Президента - є групи олігархів. Кочетков впевнений, що близькі до Офісу Президента олігархи зможуть уникнути санкцій, навіть якщо вони підпадуть під критерії президентського закону.

"Є така група "Довіра". У нього (Андрія Веревського - ред) все дуже добре. Він комунікує і з депутатами, і з Офісом Президента. І навіть якщо він потрапить під критерії олігарха, санкцій найближчим часом проти нього не буде, тому що сама система санкцій дуже вибіркова. Проти своїх вона не діє. Ті, хто співпрацює з Офісом санкції чомусь не отримує", - зазначив політолог.

Додамо

Раніше УНН вже писав, що за версією законопроекту Президента Зеленського під критерії олігарха підпадає Андрій Веревський.

Але безкарність лояльних олігархів простежується вже сьогодні в діях влади.

Один з явних прикладів: погрози міністра аграрної політики Романа Лещенко ввести санкції проти земельних махінаторів. У травні він заявив, що МінАПК підготує всю необхідну базу для РНБО.

"Перше: щодо земельних махінаторів, тих людей, які, власне, зловживали правом, акумулювали величезні масиви землі, через санкційний механізм РНБО, через підготовку всіх відповідних матеріалів, ми надамо необхідні дані для того, щоб по відношенню до таких людей були застосовані санкції, і щоб призупинити ті процеси несправедливого видалення і перепродажу земель", - сказав тоді міністр Лещенко.

Але пройшло вже чотири місяці, а далі слів справа не пішла. У червні вдова покійного політика Валерія Давиденка Людмила публічно звернулася до міністра Лещенка із закликом ввести санкції проти Андрія Веревського і його компанії "Кернел" за махінації із землею та їх сімейною агрокомпанією "Агродім". Незважаючи на гучний скандал і звинувачення по суті, міністр Лещенко ніяк не відреагував на заяву Давиденко. Більш того, навіть вирішив взяти участь в піар-заході "Кернел".

Коли ж в міністерство Лещенка за коментарем звернувся УНН, відповідь була несподіваною. На питання, за якими критеріями міністр Лещенко має намір оцінювати земельних махінаторів і чи є, наприклад, оборудкою підписання договору оренди землі між "Кернел" і дідусем, який навіть "воскрес" для цього - була відповідь з рекомендацією звернутися у Мін'юст.

З цього можна зробити висновок, що ніяких критеріїв у міністерства АПК, схоже, немає для застосування санкцій РНБО, як і самих "відповідних матеріалів", анонсованих Лещенком у травні. Саме тому в "процесі виконання" зависла ще одна його обіцянка повернути 5 млн гектарів незаконно присвоєної землі.