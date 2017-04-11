Всеукраїнський музичний фестиваль-конкурс стартував у Кропивницькому

У цьогорічному ХVІІ Всеукраїнському конкурсі “Нейгаузівські музичні зустрічі” візьмуть участь близько 60 піаністів із міста Києва, з Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей, а також з Німеччини.

Під час конкурсу, що проходитиме по 14 квітня, відбудеться презентація відеопроекту “Мій Нейгауз” та концерт за участі заслуженого артиста України Юрія Кота і лауреата міжнародних конкурсів Ірини Алексійчук. На завершення відбудеться концерт і нагородження лауреатів Всеукраїнського конкурсу молодих піаністів. Довідка УНН: конкурс був започаткований у 1988 році — до столітнього ювілею уродженця Кіровоградщии, великого піаніста і педагога Генріха Нейгауза.

Нагадаємо, 9 квітня у Києві стартував VII Всеукраїнський фестиваль писанок.