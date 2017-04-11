Всеукраинский музыкальный фестиваль-конкурс стартовал в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Всеукраинский музыкальный фестиваль-конкурс стартовал в Кропивницком. Сегодня в Кировоградском музыкальном училище состоялось торжественное открытие Всеукраинского фестиваля-конкурса "Нейгаузовские музыкальные встречи". Об этом сообщили в пресс-службе ОГА, сообщает УНН.
В нынешнем ХVII Всеукраинском конкурсе "Нейгаузовские музыкальные встречи" примут участие около 60 пианистов из Киева, из Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областей, а также из Германии.
Во время конкурса, который будет проходить по 14 апреля, состоится презентация видеопроекта "Мой Нейгауз" и концерт с участием заслуженного артиста Украины Юрия Кота и лауреата международных конкурсов Ирины Алексейчук. В завершение состоится концерт и награждение лауреатов Всеукраинского конкурса молодых пианистов.
Справка УНН: онкурс был основан в 1988 году - к столетнему юбилею уроженца Кировоградской обл., великого пианиста и педагога Генриха Нейгауза.
Напомним, 9 апреля в Киеве стартовал VII Всеукраинский фестиваль писанок.