Всеукраїнській день краєзнавства та Міжнародний день дій за здоров’я жінок. Що ще відзначають 28 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні, 28 травня, відзначається Всеукраїнській день краєзнавства. Він запроваджений за ініціативи Національної спілки краєзнавців України у 2017 році. Дата обрана на честь того, що саме цього дня у 1925 році в Харкові відбулася перша всеукраїнська краєзнавча конференція, пише УНН.
Також цього дня в Україні відзначають День поліцейського офіцера громади, та традиційно у третю неділю травня День хіміка.
З 1987 року 28 травня відзначається Міжнародний день дій за здоров’я жінок. Тоді в Коста-Ріці провели Міжнародну нараду з теми репродуктивного здоров’я жінок. Було прийнято рішення відмічати цю дату, щоб привертати увагу до права жінки на сексуальне та репродуктивне здоров’я та його захист.
28 травня – це День менструальної гігієни. 28 число обране на честь тривалості середньостатистичного менструального циклу, а 5-й місяць символізує п’ятиденну менструацію.
Ще 28 травня можна відзначити День SEO-спеціаліста, День гамбургерів та День майонезу.
Християни Західного обряду сьогодні, 28 травня, відзначають Трійцю – 50 день після Великодня, коли до учнів Христа зійшов Святий Дух. Дав їм дар зцілення та пророцтва, і вони розійшлися по світу проповідувати християнську віру.
Також у цей день християни вшановують пам’ять Пахомія Великого – єгипетського святого, пустельника та чудотворця, що жив у ІІІ-ІV століттях.
Прийнявши християнство, він став відлюдником та ченцем. Вважається, що у пустелі Табенна над Нілом Пахомій заснував шість монастирів.
Іменини 28 травня святкують Пахом, Дмитро, Макар, Анастасія.