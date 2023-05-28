Всеукраинский день краеведения и Международный день действий за здоровье женщин. Что еще отмечают 28 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Сегодня, 28 мая, отмечается Всеукраинской день краеведения. Он введен по инициативе Национального союза краеведов Украины в 2017 году. Дата выбрана в честь того, что именно в этот день в 1925 году в Харькове состоялась первая всеукраинская краеведческая конференция, пишет УНН.
Также в этот день в Украине отмечают День полицейского офицера общины, и традиционно в третье воскресенье мая День химика.
С 1987 года 28 мая отмечается Международный день действий за здоровье женщин. Тогда в Коста-Рике провели Международное совещание по теме репродуктивного здоровья женщин. Было принято решение отмечать эту дату, чтобы привлекать внимание к праву женщины на сексуальное и репродуктивное здоровье и его защиту.
28 мая – это День менструальной гигиены. 28 число выбрано в честь продолжительности среднестатистического менструального цикла, а 5-й месяц символизирует пятидневную менструацию.
Еще 28 мая можно отметить День SEO-специалиста, День гамбургеров и День майонеза.
Христиане Западного обряда сегодня, 28 мая, отмечают Троицу – 50 день после Пасхи, когда к ученикам Христа сошел Святой Дух. Дал им дар исцеления и пророчества, и они разошлись по миру проповедовать христианскую веру.
Также в этот день христиане чтят память Пахомия Великого – египетского святого, отшельника и чудотворца, жившего в III-IV веках.
Приняв христианство, он стал отшельником и монахом. Считается, что в пустыне Табенна над Нилом Пахомий основал шесть монастырей.
Именины 28 мая празднуют Пахом, Дмитрий, Макар, Анастасия.