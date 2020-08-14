Всеукраїнське соціологічне дослідження визначило лідерів перед місцевими виборами 2020 року

За результатами дослідження перше місце все ще утримує партія чинного президента “Слуга Народу”, яка набрала 27,4%. На другому місці партія “Європейська Солідарність” з прихильністю у 16,5%. З невеликим відривом замикає трійку лідерів “Опозиційна платформа “За життя!”, що має 15,9% симпатій.



Серед наступних місць в рейтингу скласти конкуренцію трійці лідерів може хіба що Всеукраїнське Об’єднання “Батьківщина”, яке набрало 12%. “Радикальна партія Олега Ляшка” стрімко втратила прихильність населення, показавши результат лише у 4,4%. “Партія Шарія” майже утримує попередній рейтинг, набравши 3,7%. Всеукраїнське Об’єднання “Свобода” отримало всього 3,2% симпатій, а партія “Сила і Честь” зберегла свої 3%.



Нова політична партія “ЗА Майбутнє” отримала попередній результат у 2,6%, що дає їй суттєві як для нового проєкту шанси на місця в районних та обласних радах.



Останньою в рейтингу є партія “Голос” з 2,4% підтримки.



Деякі вузькорегіональні проекти не були представлені у всеукраїнському опитуванні через низьку ймовірність набрати суттєвий рейтинг. Однак, відповіді “Інша партія” у сумі набрали 4,8%. Це високий показник у порівнянні з парламентськими виборами, де доля такої відповіді рідко перевищує 2%.



Також в межах дослідження українці оцінювали роботу представників діючої влади. Робота президента Володимира Зеленського була оцінена на 45% позитивно чи скоріше позитивно та на 46% - негативно чи скоріше негативно. Міністр МВС Арсен Аваков отримав 62,9% негативних відповідей проти 19,7% позитивних. Роботою голови Офісу президента Андрія Єрмака незадоволені 47,5% населення, а роботою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля - 56,5%. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов отримав 30,5% позитивних оцінок проти 44,5% негативних.



Дослідження проводилось з 6 по 10 серпня. Загалом опитано 2500 респондентів методом особистих інтерв’ю за стандартизованою анкетою. Географія: вся територія України за виключенням окупованих регіонів. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 1,5%.