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19 березня, 18:42 • 39069 перегляди

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19 березня, 10:24 • 113283 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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Всеукраїнське соціологічне дослідження визначило лідерів перед місцевими виборами 2020 року

Всеукраїнське соціологічне дослідження визначило лідерів перед місцевими виборами 2020 року

Київ • УНН

 • 23164 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Дослідницька компанія Active Group оприлюднила результати серпневого всеукраїнського соціологічного дослідження вподобань виборців. Соціологи вивчали розподіл прихильності українців між політичними партіями, що йдуть на місцеві вибори-2020 та оцінку роботи діючих членів українського уряду, передає УНН

За результатами дослідження перше місце все ще утримує партія чинного президента “Слуга Народу”, яка набрала 27,4%. На другому місці партія “Європейська Солідарність” з прихильністю у 16,5%. З невеликим відривом замикає трійку лідерів “Опозиційна платформа “За життя!”, що має 15,9% симпатій.

Серед наступних місць в рейтингу скласти конкуренцію трійці лідерів може хіба що Всеукраїнське Об’єднання “Батьківщина”, яке набрало 12%. “Радикальна партія Олега Ляшка” стрімко втратила прихильність населення, показавши результат лише у 4,4%. “Партія Шарія” майже утримує попередній рейтинг, набравши 3,7%. Всеукраїнське Об’єднання “Свобода” отримало всього 3,2% симпатій, а партія “Сила і Честь” зберегла свої 3%.

Нова політична партія “ЗА Майбутнє” отримала попередній результат у 2,6%, що дає їй суттєві як для нового проєкту шанси на місця в районних та обласних радах.

Останньою в рейтингу є партія “Голос” з 2,4% підтримки.

Деякі вузькорегіональні проекти не були представлені у всеукраїнському опитуванні через низьку ймовірність набрати суттєвий рейтинг. Однак, відповіді “Інша партія” у сумі набрали 4,8%. Це високий показник у порівнянні з парламентськими виборами, де доля такої відповіді рідко перевищує 2%.

Також в межах дослідження українці оцінювали роботу представників діючої влади. Робота президента Володимира Зеленського була оцінена на 45% позитивно чи скоріше позитивно та на 46% - негативно чи скоріше негативно. Міністр МВС Арсен Аваков отримав 62,9% негативних відповідей проти 19,7% позитивних. Роботою голови Офісу президента Андрія Єрмака незадоволені 47,5% населення, а роботою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля - 56,5%. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов отримав 30,5% позитивних оцінок проти 44,5% негативних.

Дослідження проводилось з 6 по 10 серпня. Загалом опитано 2500 респондентів методом особистих інтерв’ю за стандартизованою анкетою. Географія: вся територія України за виключенням окупованих регіонів. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 1,5%.

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