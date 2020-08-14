Всеукраинское социологическое исследование определило лидеров перед местными выборами 2020

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90690 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103477 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129125 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108706 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128872 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101638 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102393 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104107 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101978 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Всеукраинское социологическое исследование определило лидеров перед местными выборами 2020

Всеукраинское социологическое исследование определило лидеров перед местными выборами 2020

Киев  •  УНН

 • 23159 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Исследовательская компания Active Group обнародовала результаты августовского всеукраинского социологического исследования предпочтений избирателей . Социологи изучали распределение привязанности украинский между политическими партиями, идут на местные выборы-2020 и оценку работы действующих членов украинского правительства, передает УНН.

По результатам исследования первое место все еще удерживает партия действующего президента "Слуга народа", которая набрала 27,4%. На втором месте партия "Европейская Солидарность" с расположением в 16,5%. С небольшим отрывом замыкает тройку лидеров "Оппозиционная платформа" За жизнь! ", Что 15,9% симпатий.

Среди следующих мест в рейтинге составить конкуренцию тройке лидеров может разве что Всеукраинское Объединение "Батькивщина", которое набрало 12%. "Радикальная партия Олега Ляшко" стремительно потеряла расположение населения, показав результат лишь в 4,4%. "Партия Шария" почти удерживает предыдущий рейтинг, набрав 3,7%. Всеукраинское Объединение "Свобода" получило всего 3,2% избирателей, а партия "Сила и Честь" сохранила свои 3%.

Новая политическая партия "ЗА Будущее" получила предварительный результат в 2,6%, что дает ей существенные как для нового проекту шансы на места в районных и областных советах.

Последней в рейтинге является партия "Голос" с 2,4% поддержки.

Некоторые узкорегиональные проекты не были представлены во всеукраинском опросе из-за низкой вероятность набрать существенный рейтинг. Однако, ответы "Другая партия" в сумме набрали 4,8%. Это высокий показатель по сравнению с парламентскими выборами, где судьба такого ответа редко превышает 2%.

Также в рамках исследования украинцы оценивали работу представителей действующей власти. Работа президента Владимира Зеленского была оценена на 45% положительно или скорее положительно и на 46% - отрицательно или скорее отрицательно. Министр МВД Арсен Аваков получил 62,9% отрицательных ответов против 19,7% положительных. Работой председателя Офиса президента Андрея Ермака недовольны 47,5% населения, а работой премьер-министра Дениса шныряли - 56,5%. Министр здравоохранения Максим Степанов получил 30,5% положительных оценок против 44,5% отрицательных.

Исследование проводилось с 6 по 10 августа. Всего опрошено 2500 респондентов методом личных интервью по стандартизированной анкете. География: вся территория Украины, за исключением оккупированных регионов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 1,5%.

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