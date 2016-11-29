Всесвітня лотерейна асоціація занепокоєна ситуацією на українському лотерейному ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Всесвітня лотерейна асоціація (The World Lottery Association) занепокоєна ситуацією на українському ринку, оскільки не розуміє, чому українська влада тисне на державні лотереї, які здатні приносити у бюджет значні кошти, повідомляє УНН з посиланням на програму “Гра інтересів”.
Цього року Україна вперше була представлена на такому масштабному заході. Інтереси держави представляв оператор державних лотерей “М.С.Л.”. За словами віце-президента компанії Євгена Власенка, особливою на асамблеї була дискусія щодо місця і ролі державних операторів лотерей, а також їхнього захисту від зовнішніх проблем. Занепокоєність міжнародних експертів викликала ситуація на українському ринку.
“Вони не розуміють, чому державні лотереї знаходяться під тиском держави. Якщо у других країнах лотерейні оператори дають великі гроші для розвитку культури, спорту, медицини і тому подібного. Якщо європейські лотереї кожного року збирають 20 млрд євро на добрі справи, не рахуючи додаткових відрахувань до бюджету, і це поважні компанії і держава ставиться до них з великим авторитетом”, — додав Є.Власенко.
Світова лотерейна спільнота пообіцяла не залишити український лотерейний ринок один на один із цими проблемами.
Нагадаємо, оператор державних лотерей “М.С.Л.” став єдиним представником України та СНД у Всесвітній асоціації лотерей.
Як повідомляв УНН, Україна взяла участь у саміті Всесвітньої лотерейної асоціації.