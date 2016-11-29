Всемирная лотерейная ассоциация обеспокоена ситуацией на украинском лотерейном рынке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Всемирная лотерейная ассоциация (The World Lottery Association) обеспокоена ситуацией на украинском рынке, поскольку не понимает, почему украинская власть давит на государственные лотереи, которые способны приносить в бюджет значительные средства, сообщает УНН со ссылкой на программу "Игра интересов".
В этом году Украина впервые была представлена на таком масштабном мероприятии. Интересы государства представлял оператор государственных лотерей "М.С.Л.". По словам вице-президента компании Евгении Власенко, особой на ассамблее была дискуссия о месте и роли государственных операторов лотерей, а также их защиты от внешних проблем. Озабоченность международных экспертов вызвала ситуация на украинском рынке.
"Они не понимают, почему государственные лотереи находятся под давлением государства. Если в других странах лотерейные операторы дают большие деньги для развития культуры, спорта, медицины и тому подобного. Если европейские лотереи ежегодно собирают 20 млрд евро на добрые дела, не считая дополнительных отчислений в бюджет, и это уважаемые компании и государство относится к ним с большим авторитетом ", - добавил Е.Власенко.
Мировое лотерейное сообщество пообещала не оставить украинский лотерейный рынок один на один с этими проблемами.
Напомним, оператор государственных лотерей "М.С.Л." стал единственным представителем Украины и СНГ во Всемирной ассоциации лотерей.
Как сообщал УНН, Украина приняла участие в саммите Всемирной лотерейной ассоциации.