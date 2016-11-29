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Всемирная лотерейная ассоциация обеспокоена ситуацией на украинском лотерейном рынке

Киев • УНН

 • 7188 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Всемирная лотерейная ассоциация (The World Lottery Association) обеспокоена ситуацией на украинском рынке, поскольку не понимает, почему украинская власть давит на государственные лотереи, которые способны приносить в бюджет значительные средства, сообщает УНН со ссылкой на программу "Игра интересов".

Всемирная лотерейная ассоциация обеспокоена ситуацией на украинском лотерейном рынке

В этом году Украина впервые была представлена ​​на таком масштабном мероприятии. Интересы государства представлял оператор государственных лотерей "М.С.Л.". По словам вице-президента компании Евгении Власенко, особой на ассамблее была дискуссия о месте и роли государственных операторов лотерей, а также их защиты от внешних проблем. Озабоченность международных экспертов вызвала ситуация на украинском рынке.

"Они не понимают, почему государственные лотереи находятся под давлением государства. Если в других странах лотерейные операторы дают большие деньги для развития культуры, спорта, медицины и тому подобного. Если европейские лотереи ежегодно собирают 20 млрд евро на добрые дела, не считая дополнительных отчислений в бюджет, и это уважаемые компании и государство относится к ним с большим авторитетом ", - добавил Е.Власенко.

Мировое лотерейное сообщество пообещала не оставить украинский лотерейный рынок один на один с этими проблемами.

Напомним, оператор государственных лотерей "М.С.Л." стал единственным представителем Украины и СНГ во Всемирной ассоциации лотерей.

Как сообщал УНН, Украина приняла участие в саммите Всемирной лотерейной ассоциации.

Украинские Национальные Новости

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