Всемирная лотерейная ассоциация обеспокоена ситуацией на украинском лотерейном рынке

В этом году Украина впервые была представлена ​​на таком масштабном мероприятии. Интересы государства представлял оператор государственных лотерей "М.С.Л.". По словам вице-президента компании Евгении Власенко, особой на ассамблее была дискуссия о месте и роли государственных операторов лотерей, а также их защиты от внешних проблем. Озабоченность международных экспертов вызвала ситуация на украинском рынке.

"Они не понимают, почему государственные лотереи находятся под давлением государства. Если в других странах лотерейные операторы дают большие деньги для развития культуры, спорта, медицины и тому подобного. Если европейские лотереи ежегодно собирают 20 млрд евро на добрые дела, не считая дополнительных отчислений в бюджет, и это уважаемые компании и государство относится к ним с большим авторитетом ", - добавил Е.Власенко.

Мировое лотерейное сообщество пообещала не оставить украинский лотерейный рынок один на один с этими проблемами.

Напомним, оператор государственных лотерей "М.С.Л." стал единственным представителем Украины и СНГ во Всемирной ассоциации лотерей.

Как сообщал УНН, Украина приняла участие в саммите Всемирной лотерейной ассоциации.