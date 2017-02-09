Всесвітня лотерейна асоціація розірвала відносини з українським оператором лотерей "УНЛ"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Оператор державних лотерей “Українська національна лотерея” більше не є членом Всесвітньої лотерейної асоціації (WLA), повідомляє УНН.
За даними організації, єдиним представником України у Світовій організації лотерейної організації є оператор державних лотерей “М.С.Л.”.
У листопаді 2016 року року відбувся черговий саміт WLA, в якому компанія “М.С.Л.” взяла активну участь як представник України.
Довідка УНН: Всесвітня асоціація лотереї (WLA) — це міжнародне професійне об’єднання державних лотерей, що представляє понад вісімдесят країн нашої планети. Всесвітня лотерейна асоціація контролює якість і порядок проведення лотерейних розіграшів, перешкоджає виникненню і розвитку нелегальних азартних ігор.
Нагадаємо, оператора державних лотерей “УНЛ” запідозрили в організації незаконних азартних ігор.