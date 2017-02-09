Всемирная лотерейная ассоциация разорвала отношения с украинским оператором лотерей "УНЛ"

По данным организации, единственным представителем Украины во Всемирной лотерейной организации является оператор государственных лотерей "М.С.Л.".

В ноябре 2016 года состоялся очередной саммит WLA, в котором компания "М.С.Л." приняла активное участие в качестве представителя Украины.

Справка УНН: Всемирная ассоциация лотереи (WLA) - это международное профессиональное объединение государственных лотерей, представляющий более восьмидесяти стран нашей планеты. Всемирная лотерейная ассоциация контролирует качество и порядок проведения лотерейных розыгрышей, препятствует возникновению и развитию нелегальных азартных игр.

Напомним, оператора государственных лотерей "УНЛ" заподозрили в организации незаконных азартных игр.