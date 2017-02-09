Всемирная лотерейная ассоциация разорвала отношения с украинским оператором лотерей "УНЛ"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Оператор государственных лотерей "Украинская национальная лотерея" больше не является членом Всемирной лотерейной ассоциации (WLA), сообщает УНН.
По данным организации, единственным представителем Украины во Всемирной лотерейной организации является оператор государственных лотерей "М.С.Л.".
В ноябре 2016 года состоялся очередной саммит WLA, в котором компания "М.С.Л." приняла активное участие в качестве представителя Украины.
Справка УНН: Всемирная ассоциация лотереи (WLA) - это международное профессиональное объединение государственных лотерей, представляющий более восьмидесяти стран нашей планеты. Всемирная лотерейная ассоциация контролирует качество и порядок проведения лотерейных розыгрышей, препятствует возникновению и развитию нелегальных азартных игр.
Напомним, оператора государственных лотерей "УНЛ" заподозрили в организации незаконных азартных игр.