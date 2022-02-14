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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 65123 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Всесвітній день закоханий - 14 лютого на календарі

Всесвітній день закоханий - 14 лютого на календарі

Київ • УНН

 • 26273 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сьогодні, 14 лютого, святкують Міжнародний день закоханих, День військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних сил України, католицьке свято - Кирила і Мефодія, про це інформує УНН.

Міжнародний день закоханих

Друга назва - День святого Валентина. Це щорічне свято, назва якого походить від святого Валентина, якого згадує цього дня під час літургії Католицька церква.

Вважається, що День Святого Валентина у християнські часи замінив собою язичницьке свято Луперкалій (на честь бога Фавна), який відзначався щороку 14 лютого. Ця заміна сталася 496 року після указу Папи Римського Геласія I.

Широкої популярності в Західній Європі це свято набуло після XV століття. За переказом, винахід «валентинки» приписують герцогу Орлеанському Шарлю. В 1415 році, перебуваючи в англійському полоні після битви під Азенкуром, він нібито надсилав із лондонської в'язниці віршовані любовні послання своїй дружині. Одна з тодішніх «валентинок» нині зберігається в Британському Музеї. У США свято відзначають це свято з 1777 року.

Втім, у Римо-католицькій церкві св. Валентин офіційно вважається не покровителем закоханих, а покровителем людей, які страждають на нервові захворювання: ікони часто зображують Валентина в одязі священника або єпископа, який оздоровлює юнака від епілепсії. За церковними переказами, на могилі св. Валентина один юнак, хворий на епілепсію, довго молився — і видужав.

Святі Кирило та Мефодій

Ці слов'янські брати - просвітителі та проповідники християнства, творці кириличної абетки, перші перекладачі богослужбових книг на слов'янську мову. 

Кирило і Мефодій заклали основи слов'янської писемності і літератури.

Оригінали творів Кирила і Мефодія не збереглися. Творами Кирила учені вважають «Азбучну молитву», «Пролог до Євангелія» та ін. День святих Кирила та Мефодія відзначається католиками 14 лютого, православними та католиками східного обряду - 24 травня.

Іменинники

Католицькі: Валентин, Кирило, Мефодій
Православні: Петро, Трохим, Тимофій, Семен, Давид, Трифон, Василь, Анастас, Анастасій

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