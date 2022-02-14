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15 марта, 19:03 • 101901 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132409 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117639 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111643 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101619 просмотра

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15 марта, 11:23 • 99479 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86570 просмотра

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Всемирный день влюбленный - 14 февраля на календаре

Киев • УНН

 • 26271 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня, 14 февраля, празднуют Международный день влюбленных, День войск радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных сил Украины, католический праздник - Кирилла и Мефодия, об этом информирует УНН.

Международный день влюбленных

Второе название — День святого Валентина. Это ежегодный праздник, название которого происходит от святого Валентина, которого вспоминает в этот день во время литургии католическая церковь.

Считается, что День Святого Валентина в христианские времена заменил собой языческий праздник Луперкалий (в честь бога Фавна), который отмечался каждый год 14 февраля. Эта замена произошла в 496 году после указа Папы Римского Геласия I.

Широкой известности в Западной Европе этот праздник приобрел после XV века. По преданию, изобретение “валентинки” приписывают герцогу Орлеанскому Шарлю. В 1415 году, находясь в английском плену после битвы при Азенкуре, он якобы посылал из лондонской тюрьмы стихотворные любовные послания своей жене. Одна из тогдашних “валентинок” ныне хранится в Британском Музее. В США праздник отмечают этот праздник с 1777 года.

Впрочем, в Римско-католической церкви св. Валентин официально считается не покровителем влюбленных, а покровителем людей, страдающих нервными заболеваниями: иконы часто изображают Валентина в одежде священника или епископа, который оздоравливает юношу от эпилепсии. По церковному преданию, на могиле св. Валентина один юноша, больной эпилепсией, долго молился — и выздоровел.

Святые Кирилл и Мефодий

Эти славянские братья — просветители и проповедники христианства, создатели кириллической азбуки, первые переводчики богослужебных книг на славянский язык.

Кирилл и Мефодий заложили основы славянской письменности и литературы.

Оригиналы произведений Кирилла и Мефодия не сохранились. Произведениями Кирилла ученые считают “Азбучную молитву”, “Пролог к Евангелию” и др. День святых Кирилла и Мефодия отмечается католиками 14 февраля, православными и католиками восточного обряда — 24 мая.

Именинники

Католические: Валентин, Кирилл, Мефодий
Православные: Петр, Трофим, Тимофей, Семен, Давид, Трифон, Василий, Анастас, Анастасий

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