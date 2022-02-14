Всемирный день влюбленный - 14 февраля на календаре
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня, 14 февраля, празднуют Международный день влюбленных, День войск радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных сил Украины, католический праздник - Кирилла и Мефодия, об этом информирует УНН.
Международный день влюбленных
Второе название — День святого Валентина. Это ежегодный праздник, название которого происходит от святого Валентина, которого вспоминает в этот день во время литургии католическая церковь.
Считается, что День Святого Валентина в христианские времена заменил собой языческий праздник Луперкалий (в честь бога Фавна), который отмечался каждый год 14 февраля. Эта замена произошла в 496 году после указа Папы Римского Геласия I.
Широкой известности в Западной Европе этот праздник приобрел после XV века. По преданию, изобретение “валентинки” приписывают герцогу Орлеанскому Шарлю. В 1415 году, находясь в английском плену после битвы при Азенкуре, он якобы посылал из лондонской тюрьмы стихотворные любовные послания своей жене. Одна из тогдашних “валентинок” ныне хранится в Британском Музее. В США праздник отмечают этот праздник с 1777 года.
Впрочем, в Римско-католической церкви св. Валентин официально считается не покровителем влюбленных, а покровителем людей, страдающих нервными заболеваниями: иконы часто изображают Валентина в одежде священника или епископа, который оздоравливает юношу от эпилепсии. По церковному преданию, на могиле св. Валентина один юноша, больной эпилепсией, долго молился — и выздоровел.
Святые Кирилл и Мефодий
Эти славянские братья — просветители и проповедники христианства, создатели кириллической азбуки, первые переводчики богослужебных книг на славянский язык.
Кирилл и Мефодий заложили основы славянской письменности и литературы.
Оригиналы произведений Кирилла и Мефодия не сохранились. Произведениями Кирилла ученые считают “Азбучную молитву”, “Пролог к Евангелию” и др. День святых Кирилла и Мефодия отмечается католиками 14 февраля, православными и католиками восточного обряда — 24 мая.
Именинники
Католические: Валентин, Кирилл, Мефодий
Православные: Петр, Трофим, Тимофей, Семен, Давид, Трифон, Василий, Анастас, Анастасий