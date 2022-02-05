Всесвітній день Нутелли - 5 лютого на календарі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сьогодні, 5 лютого, святкують Всесвітній день Нутелли; іменини відзначають Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар і Федір. Про це повідомляє УНН.
Бренд Nutella, відомий у всьому світі і надпопулярний в першу чергу серед дітей. Американська блогерка Сара Россо, що проживає в Італії, запропонувала провести 5 лютого 2007 року Всесвітній день Нутелли. Ініціатива була підхоплена мільйонами шанувальників цього смачного продукту.
“Нутелла” – відома шоколадно-горіхова паста, яка була створена італійським кондитером П’єтро Ферреро в 1946 році. Він хотів виготовляти шоколадні батончики, але на той час був дефіцит какао. Чоловік не розгубився і замість какао-масла додав до своїх десертів лісові горіхи. Покупцям сподобалися нові солодощі. До 1964 року ця паста носила назву “Суперкрем”. А перейменував продукт син кондитера.
Свята у інших країнах
Бурунді — день єдності
Мексика — день Конституції
Пакистан — день солідарності з Кашміром
Сан-Марино — день святої Агати і звільнення від Альберонійської окупації
США — національний день метеоролога
Танзанія — день Чама Ча Мапіндузи
Фінляндія — день народження поета Йохана Людвіга Рунеберга. День прапора
Іменинники
5 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар і Федір.