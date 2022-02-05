Всемирный день Нутеллы - 5 февраля на календаре
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сегодня, 5 февраля, празднуют Всемирный день Нутеллы; именины отмечают Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар и Федор. Об этом сообщает УНН.
Бренд Nutella, известный во всем мире и сверхпопулярный в первую очередь среди детей. Американская блогер Сара Россо, проживающая в Италии, предложила провести 5 февраля 2007 года Всемирный день Нутеллы. Инициатива была подхвачена миллионами поклонников этого вкусного продукта.
“Нутелла” - известная шоколадно-ореховая паста, которая была создана итальянским кондитером Пьетро Ферреро в 1946 году. Он хотел изготавливать шоколадные батончики, но в то время был дефицит какао. Мужчина не растерялся и вместо какао-масла добавил к своим десертам лесные орехи. Покупателям понравились новые сладости. До 1964 года эта паста носила название “Суперкрем”. А переименовал продукт сын кондитера.
Праздники в других странах
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Мексика — день Конституции
Пакистан — день солидарности с Кашмиром
Сан-Марино — день святой Агаты и освобождения от Альберонейськой оккупации
США — национальный день метеоролога
Танзания — день Чама Ча Мапиндузи
Финляндия — день рождения поэта Йохана Людвига Рунеберга. День флага
Именинники
5 Февраля, именины отмечают обладатели таких имен: Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар и Федор.