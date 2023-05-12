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Всесвітній день медичних сестер та Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми. Що ще відзначається 12 травня

Київ • УНН

 • 2198378 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Сьогодні, 12 травня, відзначається Міжнародний день медичних сестер. Встановлений на честь дня народження британки Флоренс Найтінгейл, пише УНН.

Саме Найтінгейл під час Кримської війни організувала першу у світі службу сестер милосердя. Згодом у Великій Британії вона організувала курси сестер милосердя. Фактично, свято відзначається більше 100 років, але офіційний статус День медсестер отримав у 1971 році.

У світі навіть є професійна організація – Міжнародна рада медичних сестер, яка об’єднує 13 мільйонів медсестер з більше ніж 130 країн світу,

Також 12 травня відзначається Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми. Перші заходи з нагоди цього дня почали проводити у 1992 році, з 2004 року символом дня є блакитна стрічка. На думку фахівців багато людей навіть й не здогадуються, що у них синдром хронічної втоми. Аби його позбутися людям радять частіше перебувати на свідому повітрі, займатися фізичними вправами, повноцінно спати, збалансовано харчуватися.

Ще 12 травня відзначають Міжнародний день поінформованості про хронічні імунологічні та неврологічні захворювання, День спідометра, у США – Національний день вершкової помадки з горіхами.

За церковним календарем 12 травня – це день пам’яті 9 мучеників Руфа, Магна, Феодота, Филимона, Артема, Фавмасія, Феоста, Феогнида і Антипатра. Вони проживали у ІІІ столітті у місті Кизик на території сучасної Туреччини. ЇХ дуже гнітило, що християнство у місті сповідували таємно. Тому вони відкрито заявили, що вірять в Ісуса Христа. Їх одразу схопили язичники, жорстоко катували та засудили до страти. 9 мученикам відрубали голови.

Іменини 12 травня святкують Арсеній, Артем, Богдан, Василь.

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