Всемирный день медицинских сестер и Международный день предотвращения синдрома хронической усталости. Что еще отмечается 12 мая

Именно Найтингейл во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. Впоследствии в Великобритании она организовала курсы сестер милосердия. Фактически, праздник отмечается более 100 лет, но официальный статус День медсестер получил в 1971 году.

В мире даже есть профессиональная организация – Международный совет медицинских сестер, которая объединяет 13 миллионов медсестер из более чем 130 стран мира,

Также 12 мая отмечается Международный день предотвращения синдрома хронической усталости. Первые мероприятия по случаю этого дня начали проводить в 1992 году, с 2004 года символом дня является голубая лента. По мнению специалистов многие люди даже не догадываются, что у них синдром хронической усталости. Чтобы от него избавиться людям советуют чаще находиться на свежем воздухе, заниматься физическими упражнениями, полноценно спать, сбалансировано питаться.

Еще 12 мая отмечают Международный день осведомленности о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях, День спидометра, в США – Национальный день сливочной помадки с орехами.

По церковному календарю 12 мая – это день памяти 9 мучеников Руфа, Магна, Феодота, Филимона, Артема, Фавмасия, Феоста, Феогнида и Антипатра. Они жили в III веке в городе Кызык на территории современной Турции. Их очень угнетало, что христианство в городе исповедовали тайно. Поэтому они открыто заявили, что верят в Иисуса Христа. Их сразу схватили язычники, жестоко пытали и приговорили к казни. 9 мученикам отрубили головы.

Именины 12 мая празднуют Арсений, Артем, Богдан, Василий.