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Всесвітній день лемура, День трудотерапії. Що ще можна відзначити 27 жовтня

Київ • УНН

 • 137948 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні, в останню п’ятницю жовтня відзначається Всесвітній день лемура. Подія була започаткована зоозахисниками на батьківщині лемурів – острові Мадагаскар, пише УНН.

Всесвітній день лемура, День трудотерапії. Що ще можна відзначити 27 жовтня

Окрім Мадагаскару Лемури мешкають ще й на Коморських островах.
Нині нараховується близько ста видів лемурів, і практично усі вони перебувають на межі вимирання. Причиною цього є браконьєрство та знищення ареалів проживання лемурів внаслідок людської діяльності.

Найчисельнішим видом є лемур котячий. Його популяція у дикій природі сягає 100 тисяч особин.

З 2010 року 27 жовтня відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня трудотерапії (ерготерапії).

Ерготерапія відіграє важливу роль у лікуванні людей з фізичними вадами та психічними хворобами.

В цей день також вітають більш ніж 500 тисяч ерготерапевтів у всьому світі.

Також 27 жовтня відзначається Всесвітній день аудіовізуальної спадщини. Подія була започаткована у 1980 році.

У цей звукові та кіноархіви, мовники, музеї, бібліотеки та великі аудіовізуальні асоціації проводять різноманітні заходи, мета яких підвищити обізнаність про значення аудіовізуальних документів та ризики, пов’язані з їхнім збереженням.

Ще в четверту п’ятницю жовтня можна відзначити День шампанського.

У 1668 році монах абатства Отвільєр, отець П’єр Періньйон попросив своїх братів-абатів продегустувати ігристе вино з бульбашками та легкою сріблястою піною, яке він винайшов.

На початку XVІІІ століття шампанське поступило у відкритий продаж. Рецептуру шампанського намагалися відтворити різні виробники.

Згідно Мадридської угоди від 1891 року шампанським може називатися лише ігристий напій, який вироблений у французькому регіоні Шампань.

Цікаво, що якість шампанського визначається за розміром бульбашок – чим вони дрібніші, тим якісніший напій.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучениці Капітоліни, яка жила у ІІІ столітті в Каппадокії.

Незважаючи на те, що Капітоліна походила зі знатної родини під час чергового посилення гонінь на християн її арештували.

Коли Капітоліна відмовилася зректися Господа, її довго катували, після чого стратили.

Іменини сьогодні святкують Нестор, Андрій, Олександр, Капітоліна, Єлизавета

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