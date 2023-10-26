Всемирный день лемура, День трудотерапии. Что еще можно отметить 27 октября

Кроме Мадагаскара Лемуры обитают еще и на Коморских островах.

Сейчас насчитывается около ста видов лемуров, и практически все они находятся на грани вымирания. Причиной этого является браконьерство и уничтожение ареалов обитания лемуров в результате человеческой деятельности.

Самым многочисленным видом является лемур кошачий. Его популяция в дикой природе достигает 100 тысяч особей.

С 2010 года 27 октября проходят мероприятия по случаю Всемирного дня трудотерапии (эрготерапии).

Эрготерапия играет важную роль в лечении людей с физическими недостатками и психическими болезнями.

В этот день также поздравляют более 500 тысяч эрготерапевтов во всем мире.

Также 27 октября отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. Событие было основано в 1980 году.

В этот день звуковые и киноархивы, вещатели, музеи, библиотеки и крупные аудиовизуальные ассоциации проводят различные мероприятия, цель которых повысить осведомленность о значении аудиовизуальных документов и рисках, связанных с их сохранением.

Еще в четвертую пятницу октября можно отметить День шампанского.

В 1668 году монах аббатства Отвильер, отец Пьер Периньон попросил своих братьев-абатов продегустировать игристое вино с пузырьками и легкой серебристой пеной, которое он изобрел.

В начале XVIII века шампанское поступило в открытую продажу. Рецептуру шампанского пытались воспроизвести различные производители.

Согласно Мадридскому соглашению от 1891 года шампанским может называться только игристый напиток, который произведен во французском регионе Шампань.

Интересно, что качество шампанского определяется по размеру пузырьков – чем они мельче, тем качественнее напиток.

По церковному календарю сегодня День памяти мученицы Капитолины, жившей в ІІІ веке в Каппадокии.

Несмотря на то, что Капитолина происходила из знатной семьи во время очередного усиления гонений на христиан ее арестовали.

Когда Капитолина отказалась отречься от Господа, ее долго пытали, после чего казнили.

Именины сегодня празднуют Нестор, Андрей, Александр, Капитолина, Елизавета