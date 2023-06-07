Всесвітній день безпеки харчових продуктів, третє знайдення голови Іоанна Предтечі. Що ще відзначають 7 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Сьогодні, 7 червня, відзначається Всесвітній день безпеки харчових продуктів. Був започаткований резолюцією Генасамблеї ООН у 2018 році, пише УНН.
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Метою цього дня є привернення уваги урядів країн, виробників та споживачів до того, що продукти харчування мають бути безпечними і не нести шкоду життю та здоров’ю людей.
За оцінками ВООЗ, щороку більше 400 тисяч людей на нашій планеті помирають через вживання неякісних та небезпечних продуктів.
Також 7 червня – це День відеомагнітофону. Прилад був винайдений у 1956 році, і спершу використовувався виключно у професійних цілях. З кінця 60-х років відеомагнітофон стає незамінним побутовим приладом.
З появою і розвитком цифрових технологій популярність відеомагнітофонів впала, і на даний час вони практично вийшли з вжитку.
Ще 7 червня відзначається День шоколадного морозива, Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання, День обізнаності про синдром Туретта – неврологічний розлад, який характеризується мимовільними рухами та вокалізацією.
За церковним календарем 7 червня – третє знайдення голови святого Іоанна Предтечі. На початку ІХ століття голова Іоанна Предтечі була перенесена з Емесу до Комани і захована у землі. Під вас нічної молотви патріарху Ігнатію було видіння, у якому кому вказувалося, де саме схована голова Предтечі. Ігнатій розповів про це імператору. До Коман поїхала делегація, голову знайшли у вказаному місці. Пізніше її перенесли до Константинополя. Частина святої голови Іоанна Предтечі перебуває на Афоні.
Іменини 7 червня святкують Іван, Ксенія, Оксана, Микита, Семен, Степан, Федір, Григорій, Олена.