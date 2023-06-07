Всемирный день безопасности пищевых продуктов, третье обретение головы Иоанна Предтечи. Что еще отмечают 7 июня

Детали

Целью этого дня является привлечение внимания правительств стран, производителей и потребителей к тому, что продукты питания должны быть безопасными и не нести вред жизни и здоровью’ю людей.

По оценкам ВОЗ, ежегодно более 400 тысяч человек на нашей планете умирают из-за употребления некачественных и опасных продуктов.

Также 7 июня – это День видеомагнитофона. Прибор был изобретен в 1956 году, и сначала использовался исключительно в профессиональных целях. С конца 60-х годов видеомагнитофон становится незаменимым бытовым прибором.

С появлением и развитием цифровых технологий популярность видеомагнитофонов упала, и в настоящее время они практически вышли из употребления.

Еще 7 июня отмечается День шоколадного мороженого, Международный день специалистов в сфере снабжения, День осведомленности о синдроме Туретта – неврологическое расстройство, характеризующееся непроизвольными движениями и вокализацией.

По церковному календарю 7 июня – третье обретение главы святого Иоанна Предтечи. В начале ІХ века голова Иоанна Предтечи была перенесена из Эмеса в Команы и спрятана в земле. Во время ночной молотьбы патриарху Игнатию было видение, в котором кому-то указывалось, где именно спрятана голова Предтечи. Игнатий рассказал об этом императору. В Коман поехала делегация, голову нашли в указанном месте. Позже ее перенесли в Константинополь. Часть святой головы Иоанна Предтечи находится на Афоне.

Именины 7 июня празднуют Иван, Ксения, Оксана, Никита, Семен, Степан, Федор, Григорий, Елена.