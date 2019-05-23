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Вселенський патріарх та глава церкви Греції обговорили "церковну проблему" України

Вселенський патріарх та глава церкви Греції обговорили "церковну проблему" України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Глава Елладської православної церкви (ЕПЦ) архієпископ Афінський і всієї Греції Ієронім обговорив у середу з патріархом Константинопольським Варфоломієм церковну проблему України і питання, що стосуються двосторонніх відносин Елладської і Константинопольської церков. Про це Варфоломій заявив після зустрічі з главою ЕПЦ в афінській архієпископії, повідомило Афінське Македонське агентство новин (АМНА), зазначає УНН.

Подробиці обговорення української теми агентство не приводить. Елладська церква досі утримувалася від того, щоб публічно зайняти позицію з питання про автокефалію церкви України.

Варфоломій прибув до Греції на запрошення архієпископа Ієроніма, щоб у четвер взяти участь в урочистому відкритті Центру геронтології та соціальної підтримки “Агіос Порфіріос” (Святий Порфирій) в місті Ділесі недалеко від Афін. У жовтні минулого року Ієронім фактично відмовився зустрітися з Варфоломієм під час його візиту в Грецію.

За словами патріарха Константинопольського, він “обговорив у середу з головою Елладської православної церкви всі питання”, в тому числі архієпископ Афінський поінформував його про розмову з архієпископом Кіпрської православної церкви. “Ми також торкнулися церковної проблеми України та інші теми, що стосуються наших церков, а також надали взаємну інформацію з питань, які в даний час стосуються Константинопольського патріархату і церкви Греції”, — сказав Варфоломій, висловивши задоволення бесідою з архієпископом Афінським і всієї Греції, яка відбулася. “Ми розходимося сьогодні ввечері дуже щасливі і люблячи один одного”, — додав Варфоломій.

Варто додати, що у Константинополі оцінили заяву Філарета щодо Київського патріархату.

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