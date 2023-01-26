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Все залежить від того, наскільки ми зможемо їх стримувати: Зеленський прокоментував ймовірний наступ рф

Київ • УНН

 • 2406913 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, коментуючи припущення про російську активізацію на півдні та сході України, повідомив, що для українських сил вкрай важливо бути готовими до можливої ​​хвилі атак з боку росії, передає УНН.

Все залежить від того, наскільки ми зможемо їх стримувати: Зеленський прокоментував ймовірний наступ рф

Цитата

"Все залежить від нашої оборонної сили... Все залежить від того, наскільки ми зможемо їх стримати. На сході вони йдуть вперед і втрачають дуже багато людей. Це просто надзвичайна кількість. Їм це байдуже. Тобто вони не рахують своїх людей. Це факт.

Ми рахуємо їх людей. Але у нас немає точних цифр. З їхнього боку жертв набагато більше. Але з того, що ми вже бачили і підрахували, з їхнього боку тисячі загиблих, і вони просто продовжують кидають їх, і кидати їх, і кидати їх, і кидати їх", - сказав Зеленський.

Деталі

Він висловив переконання, що війна росії про України є "першим кроком", оскільки країна-агресор "веде велику війну".

"Коли весь світ зараз допомагає Україні - він (президент рф володимир путін - ред.) про це не думає. Він думає: "Ну, це не так. Зараз працюємо в Україні, але ми почекаємо… світ не залишиться єдиним, вони втомляться, і я піду далі", - зауважив президент України.

Зеленський зазначив, що після України "будуть інші країни, якщо ми не витримаємо". Він додав, що країна "впорається, отримає підтримку і переможе".

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив Sky News, що "не зацікавлений" у зустрічі з російським президентом володимиром путіним для мирних переговорів, вказавши, що після повномасштабного вторгнення в Україну він для Зеленського - ніхто, і що "не розуміє, хто ухвалює рішення в росії".

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