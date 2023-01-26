Все зависит от того, насколько мы сможем их сдерживать: Зеленский прокомментировал вероятное наступление рф
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News, комментируя предположения о российской активизации на юге и востоке Украины, сообщил, что для украинских сил крайне важно быть готовыми к возможной волне атак со стороны россии, передает УНН.
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"Все зависит от нашей оборонительной силы... Все зависит от того, насколько мы сможем их сдержать. На востоке они идут вперед и теряют очень много людей. Это просто чрезвычайное количество. Им это безразлично. То есть они не считают своих людей. Это факт.
Мы считаем их людей. Но у нас нет точных цифр. С их стороны жертв гораздо больше. Но из того, что мы уже видели и подсчитали, с их стороны тысячи погибших, и они просто продолжают бросать их, и бросать их, и бросать их, и бросать их, и бросать их", - сказал Зеленский.
Детали
Он выразил убеждение, что война россии об Украине является "первым шагом", поскольку страна-агрессор "ведет большую войну".
"Когда весь мир сейчас помогает Украине - он (президент рф владимир путин - ред.) об этом не думает. Он думает: "Ну, это не так. Сейчас работаем в Украине, но мы подождем… мир не останется единым, они устанут, и я пойду дальше", - отметил президент Украины.
Зеленский отметил, что после Украины "будут другие страны, если мы не выдержим". Он добавил, что страна "справится, получит поддержку и победит".
Напомним
Владимир Зеленский заявил Sky News, что "не заинтересован" во встрече с российским президентом владимиром путиным для мирных переговоров, указав, что после полномасштабного вторжения в Украину он для Зеленского - никто, и что "не понимает, кто принимает решения в россии".