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«Все буде Україна!»: Данілов заявив, що найгірше для росії попереду

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Секретар Ради з нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, ймовірно у відповідь на слова російського диктатора володимира путіна, попередив рф про те, що найгірше в них попереду, повідомляє УНН.

Російський президент заявив, що розпад Радянського Союзу в 1991 році найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття.

Відповідь Данілова

«Найбільша геополітична катастрофа», про яку казав путін, виявилась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для росії відбувається зараз, і найгірше попереду – поразка, розпад, суд, контрибуції. Все буде Україна!», - написав Данілов у Twitter.

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