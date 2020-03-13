ВС залишив у силі 12-річний вирок громадянину РФ за діяльність у "органах правосуддя" бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Верховний Суд України залишив без змін рішення стосовно громадянина РФ, якого раніше засудили до 12 років ув'язнення за діяльність в т.зв. "органах правосуддя" бойовиків. Про це повідомляє пресслужба ОГП, інформує УНН.
"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін вирок громадянину Російської Федерації, якого засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вказану особу визнано винною у тому, що з метою сприяння діяльності терористичної організації "ДНР" у вересні 2014 року він обіймав так звану посаду "голови Верховного Суду ДНР" та організовував роботу псевдосудової системи.
Як повідомлялося раніше в УНН, ватажка угруповання бойовиків "ЛНР" засудили до 10 років за ґратами.