ВС залишив без змін вирок антимайданівця "Топаза"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду залишила без задоволення касаційні скарги захисників антимайданівця Ігната Кромського на прізвисько “Топаз” щодо вироку про позбавлення волі на 8 років. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВС.
“Так, 3 грудня 2019 року колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду залишила без задоволення касаційні скарги захисників Ігната Кромського на вирок Київського районного суду м. Харкова від 30 січня 2018 року та ухвалу Апеляційного суду Харківської області від 12 липня 2018 року”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що відповідно до цих судових рішень Кромський був визнаний винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.294 (масові заворушення), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України та засуджений до позбавлення волі на 8 років з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.
Як установив суд першої інстанції, в лютому−березні 2014 року Кромський брав активну участь у проросійських масових заходах, які відбувалися в Харкові. Під час зазначених заходів він, зокрема, відкрито та публічно не визнавав центральні органи влади України та бажав відокремлення Харківської області від України. А також в інтерв’ю одному з російських телеканалів закликав президента Російської Федерації до введення російських військ на територію України.
Нагадаємо, що Кромському інкримінують масові заворушення, незаконне заволодіння транспортним засобом та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.