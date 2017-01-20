ВРУ вдалося уникнути дестабілізації з боку РФ – А.Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Українському парламенту вдалося уникнути дестабілізації, на яку РФ витрачала великі кошти. Про це в інтерв’ю телеканалу "Рада" заявив Голова ВР Андрій Парубій, передає УНН.
"Вцілому сесія (Верховної Ради - ред.) на моє глибоке переконання пройшла успішно. Але, якщо підсумовувати загалом, з політичної точки зору, мені здається, головний ризик якого нам вдалося уникнути – це будь-яких спроб дестабілізації",- сказав А.Парубій.
За його словами РФ вкладала великі кошти, щоб дестабілізувати ситуацію в парламенті і в Україні вцілому.
Він також додав, що вважає ухвалення бюджету на поточний рік головним досягненням 5 сесії ВРУ.
"Прийняття бюджету відбувалося по всім нормам регламенту цього року – він був вчасно поданий, він був вчасно обговорений і ми по повній процедурі змогли пройти його обговорення",- заявив А.Парубій.
Спікер підкреслив, що ухвалення Закону України "Про державний бюджет України на 2017 рік" було найголовнішим рішенням 5 сесії 8 скликання ВРУ.
"Цією сесією було прийнято 106 законів в цілому, 60 за основу в першому читанні, ратифікацій було прийнято 16. І загалом дуже плідна і інтенсивна була сесія",- зазначив А.Парубій
Він нагадав, що парламент ухвалював рішення в сфері дерегуляції, ринку електроенергії, захисту української книги, квот українських пісень на радіо, реформи судової системи.
Як повідомляв УНН, сьогодні голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про закриття п'ятої сесії парламенту.