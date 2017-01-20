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ВРУ удалось избежать дестабилизации со стороны РФ - А.Парубий

ВРУ удалось избежать дестабилизации со стороны РФ - А.Парубий

Киев • УНН

 • 10935 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Украинскому парламенту удалось избежать дестабилизации, на которую РФ тратила большие средства. Об этом в интервью телеканалу "Рада" заявил председатель ВР Андрей Парубий, передает УНН.

"В целом сессия (Верховной Рады - ред.) по моему глубокому убеждению прошла успешно. Но, если суммировать в общем, с политической точки зрения, мне кажется, главный риск которого нам удалось избежать – это попыток дестабилизации",- сказал А.Парубий.

По его словам РФ вкладывала большие средства, чтобы дестабилизировать ситуацию в парламенте и в Украине в целом.

Он также добавил, что считает принятие бюджета на текущий год главным достижением 5 сессии ВРУ.

"Принятие бюджета происходило по всем нормам регламента этого года – он был вовремя подан, он был своевременно обсужден и мы по полной процедуре смогли пройти его обсуждение",- заявил А.Парубий.

Спикер подчеркнул, что принятие Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2017 год" было самым главным решением 5 сессии 8 созыва ВРУ.

"Этой сессией было принято 106 законов в целом, 60 за основу в первом чтении, ратификаций было принято 16. И вообще очень плодотворная и интенсивная была сессия",- отметил А.Парубий

Он напомнил, что парламент принимал решения в сфере дерегуляции рынка электроэнергии, защиты украинской книги, квот украинских песен на радио, реформы судебной системы.

Как сообщал УНН, сегодня председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о закрытии пятой сессии парламента.

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