ВРП звільнила суддю, який мав розглядати справу В.Януковича

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вища рада правосуддя звільнила у зв’язку з поданням заяви про відставку суддю Оболонського районного суду Києва Дмитра Камбулова, який входить до колегії суддів з розгляду кримінального провадження щодо державної зради екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомив голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк, передає УНН.

“Звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку ... Камбулова Дмитра Геннадійовича з посади судді Оболонського районного суду міста Києва”, — оголосив голова ВРП І.Бенедисюк.

Нагадаємо, Облонський районний суд Києва призначив на 4 травня 10 годину підготовче засідання з розгляду справи про держзраду В.Януковича. визначено, що справу розглядатимуть судді — голова суду (головуючий) Владислав Дев’ятко, Дмитро Камбулов та Максим Тітов.

14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до Печерського районного суду.

Згодом кримінальне провадження про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

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