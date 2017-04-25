ВСП уволил судью, который должен был рассматривать дело В.Януковича

"Уволить в связи с подачей заявлений об отставке ... Камбулова Дмитрия Геннадьевича от должности судьи Оболонского районного суда города Киева", - заявил председатель ВРУ И.Бенедисюк.

Напомним, Облонский районный суд Киева назначил на 4 мая 10:00 подготовительное заседание по рассмотрению дела о госизмене В.Януковича. определено, что дело будет рассматриваться судьи - председатель суда (председательствующий) Владислав Девятко, Дмитрий Камбулов и Максим Титов.

14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в Печерский районный суд.

Впоследствии уголовное производство о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича рассматривать Оболонский районный суд Киева.

28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.