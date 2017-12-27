ВРП затвердила положення про Службу судової охорони
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Вища рада правосуддя затвердила положення про діяльність Служби судової охорони. Про це повідомляє прес-служба Судової влади України, передає УНН.
“На офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя оприлюднено рішення Вищої ради правосуддя „Про затвердження Положення про Службу судової охорони“, ухваленого 21 грудня 2017 року”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВРП відкрила дисциплінарну справу проти судді Цокол
Нагадуємо, що Служба судової охорони утворюється та діє відповідно до Положення, затвердженого Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України після консультацій з Міністерством внутрішніх справ України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВРП звільнила п'ятого суддю, який розглядав справу Штепи
Вища рада правосуддя під час засідання 21 грудня 2017 року розглянула зазначене питання та вирішила затвердити Положення про Службу судової охорони.